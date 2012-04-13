В Украине введен суд присяжных

{1-}Принятый Верховной Радой в ночь на 13 апреля новый УПК вводит понятие суда присяжных для процессов над лицами, совершившими тяжкое преступление, за который выступала экс-премьер Юлия Тимошенко.

В проекте предполагается, что суд будет вершиться пятью заседателями, два из которых судьи, три – гражданские лица.

Суд присяжных регламентирован Конституцией, однако до сих пор статьи, где об этом идет речь, не применялись. Впрочем, и тот вариант суда присяжных, который предложен новым УПК, народный депутат от НУ-НС Роман Зварыч в комментарии «Главреду» назвал пародией.

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«Изначально в 1205 году в Англии, где возник суд присяжных, суть его сводилась к тому, что каждый имел право быть судимым равным себе: лорд - лордом, дворянин - дворянином, крестьянин – крестьянином. С учетом того, что мы живем в демократическом государстве, весь смысл суда присяжных заключается в том, чтобы обеспечить право обвиняемого быть судимым равным себе. В конфигурации «2+3», которую сейчас пытаются провести в парламенте, судьи будут «равнее» остальных присяжных, будут оказывать давление, ссылаясь на свой опыт и авторитет», - уверен политик.

По мнению депутата, эффективнее всего эта система проявила себя в США, где суды присяжных, так называемые жюри, состоят из 12 человек, и там любая из сторон может заявить возражение, отвод присяжных. Скажем, если обвиняемый – афроамериканец, а член суда присяжных – явный расист, то защита заявляет о возражении. Только такую систему Зварыч считает справедливой.

Ранее «Главред» сообщал, что за введение института суда присяжных неоднократно выступали адвокаты Тимошенко.

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