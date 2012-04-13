В РПЦ патриарха Кирилла сравнили с Христом

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Предстоятелю церкви и другим высшим иерархам приличествуют дорогие вещи, считают в Московском патриархате.

Об этом заявил глава отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин выступая на радио. Протоиерей напомнил, что в Апокалипсисе царствующий Христос описан таким образом, что там упоминаются драгоценные камни, благородные металлы.

Исходя из этого, «нет ничего плохого в том, что Патриарху, епископам, священникам дарят те или иные предметы быта. И даже если это дорогие предметы быта, то я в этом совершенно ничего плохого не вижу», – цитирует мнение Чаплина Интерфакс.

По словам священника, в истории и России, и других стран люди всегда несли в храм самое дорогое – какие-то предметы, которые могут украсить алтарь, иконостас, облачение, предметы быта епископа и священника, резиденцию епископа.

«Всегда резиденция епископа – это было лицо Церкви, и предметы, которыми он пользуется, – это лицо Церкви. Это не просто мирской престиж, но и убежденность в том, что епископ - это образ торжествующего, царствующего Христа в Церкви», – подчеркнул Чаплин.

Как ранее писал Главред, в конце марта Чаплин в связи со скандальным выступлением панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя заявил, что верующие не должны останавливаться ни перед чем для защиты святых для себя вещей, в том числе и перед убийством.

По его словам, верующие еще в 1920-е годы, когда Ленин инициировал репрессии против них, должны были отвечать иначе, чем они отвечали. «Они должны были отвечать всей силой оружия и силой народного сопротивления против большевиков. Нравственное дело, достойное поведения христианина, – уничтожить как можно больше большевиков, чтобы отстоять вещи, которые для христианина являются святыми, и свергнуть большевистскую власть», – сказал церковник.

фото: pravoslavie.ru

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