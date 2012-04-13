На Пасху в Украине будет до 22 тепла, но с грозами

{1-} По прогнозам Укргидрометцентра, на выходные дни Украину ожидает теплая погода, а также осадки. Местами гроза.

Средняя температура воздуха составит 3-8 градусов ночью и 16-21 днем.

В Киеве завтра 3-8 градусов ночью, 16-21 днем, без осадков. В воскресенье пройдет дождь. Ночью 7-12, днем 16-21 градус. В понедельник также осадки, ночью 7-12, днем от 14 до 19 градусов. В Киевской области завтра сухая погода. Температура ночью около 3-8 градусов, днем 16-21 тепла. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

На востоке в субботу 2-7 ночью, днем от 17 до 22 градусов. Осадков не ожидается. В воскресенье ночью 5-10 градусов, дневная температура 17-22 градуса. Также сухо. В понедельник без дождя. Температура 7-12 градусов ночью, 18-23 днем. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

На западе страны завтра ночью 3-8 градусов, днем 14-19 тепла. Пройдет небольшой дождь. В воскресенье также осадки, местами гроза. Температура воздуха ночью около 7-12 градусов, днем 10-15 выше нуля. В понедельник ночью градусники покажут 4-9, днем 10-15 градусов. Дождливая погода. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В южных регионах 14 апреля 3-8 ночью, 15-20 тепла днем, без осадков. В воскресенье ночью 6-11 градусов, днем 15-20, ожидается дождь. В понедельник также осадки. Ночью 7-12 градусов, днем 15-20 градусов. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В Крыму завтра ночью 4-9, днем около 16-21 градуса. Без осадков. В воскресенье будет 7-12 градусов, днем 16-21. Пройдет дождь. В понедельник также осадки. Температура воздуха ночью 7-12, днем 15-20 тепла. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В центральных регионах ближайшей ночью 3-8 градусов, днем 16-21 тепла. Переменная облачность. В воскресенье пройдет дождь. Ночью 7-12 градусов, дневная температура 16-21 тепла. В понедельник ночью термометры покажут около 7-12 градусов, днем 14-19, ожидается дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

фото: inoforum.ru

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