Суд отказался выпустить Волгу из СИЗО под залог

{1-} Шевченковский райсуд Киева в очередной раз отказался освободить бывшего председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василия Волгу из-под стражи под залог в 289 тыс. грн.

Как заявил защитник Волги Евгений Солодко, соответствующее решение суд принял на заседании 12 апреля, которое затянулось до 20.30, сообщает «Коммерсантъ-Украина».

Суд отклонил соответствующее ходатайство защиты, заявленное на основании фильма журналиста Константина Усова «Лукьяновка. Тюрьма 1», в котором среди прочих нарушений в Лукьяновском СИЗО, где находится и Волга, рассказывается о повышенной влажности в камерах.

Защита обращала внимание, что Президент Виктор Янукович дал указание Генпрокуратуре провести проверку фактов, изложенных в фильме.

В Лукьяновском СИЗО стены покрыты грибком, а заключенных кормят «дерьмом»

В обоснование ходатайства Волга заявил, что в его камере из-за высокой влажности на стенах образовался грибок и такие условия содержания негативно сказываются на его здоровье - у него из-за этого обострился хронический бронхит.

Защита заявила, что в случае удовлетворения ходатайства на счет суда будет перечислено 289 тыс. грн залога. Однако суд счел все эти доводы недостаточно вескими для освобождения Волги.

Помимо этого, суд отказался удовлетворить еще одно ходатайство защиты экс-главы Госфинуслуг - разрешить видеофиксацию судебного заседания.

Суд при этом, по словам адвоката, отметил, что фиксирование процесса на видеокамеру не пойдет на пользу правосудию. Суд перенес следующее заседание по рассмотрению дела против Волги на 24 апреля.

Ранее «Главред» сообщал, что Волга обвиняется в покушении на получение взятки в размере 500 тыс. дол. и растрате 47 тыс. грн бюджетных средств в результате незаконного оформления на работу в Госфинуслуг его водителя.

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