В Сирии нарушено перемирие, гибнут люди

В столкновениях сирийской армии и оппозиции за первые сутки после прекращения огня погибли, по разным данным, от 15 до 20 человек, причем обе стороны винят в друг друга в эскалации войны убийств.

Несмотря на объявленное 10 апреля перемирие между конфликтующими сторонами, СМИ утверждают, что насилие в стране продолжается, пусть и с меньшими оборотами, сообщает Би-би-си.

В частности, 13 апреля произошли столкновения между армейскими частями и оппозиционными отрядами в поселении Хирбет аль-Джос, расположенном на границе с Турцией.

В то же время, в Дэйр-эз-Зоре на востоке страны, тысячи людей вышли на манифестацию, которая стала первым мирным протестом в городе за более чем полгода.

Как ранее писал Главред, 12 апреля турецкий премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция попросит НАТО оказать ей военно-техническую поддержку, если сирийские войска будут продолжать нарушать границы страны.

По словам Эрдогана, согласно Пятой статье Североатлантического договора, Турция, как и любая страна Альянса, может рассчитывать на его помощь. В этой статье сказано, что нападение на любую из стран НАТО будет расценено как нападение на весь Альянс.

До этого о готовности прибегнуть к Пятой статье договора официально заявлял министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сообщил журналистам, что организация намерена направить в Сирию 200 наблюдателей для усиленного слежения за процессом прекращения огня.

видео: vesti.ru

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