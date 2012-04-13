Тюремщики назвали «фотомонтажом» фильм об ужасах в Лукьяновском СИЗО

{1-} Информация о нарушениях прав осужденных в документальном фильме «Лукьяновка. Тюрьма № 1» является «фотомонтажом»

Об этом на заседании Верховной Рады во время часа вопроса к правительству заявил глава Государственной пенитенциарной службы Александр Лисицков, передают «Комментарии».

«Мы изъяли определенные электронные носители у определенных осужденных. Мы передали все эти материалы в прокуратуру. И на сегодня мы видим, что проходят определенные фотомонтажи», – заявил Лисицов, отвечая на вопрос по поводу фактов нарушений прав осужденных, освещенных в документальном фильме телеканала ТВi «Лукьяновка. Тюрьма № 1».

В связи с этим, Лисицков посоветовал дождаться выводов прокуратуры: «они проводят проверку и будет дана правовая оценка».

Прокуратура возбудила уголовное дело по Лукьяновскому СИЗО

Как сообщал «Главред» ранее, в журналистском расследовании Константина Усова показаны ужасные условия содержания заключенных Лукьяновского СИЗО.

Расследование было составлено из видеозаписей, снятых самими заключенными на мобильные телефоны, которые им запрещено иметь.

Показанные условия содержания заключенных существенно отличаются от тех, что обычно демонстрируют гостям СИЗО – делегациям международных правозащитников и журналистам.

Кроме того, журналисты смогли, по их признанию, подкупить сотрудников СИЗО, чтобы иметь возможность передавать в изолятор запрещенные предметы.

Начальника Лукьяновского СИЗО отстранили от должности

В некоторых камерах Лукьяновского СИЗО, как следует из материалов расследования журналиста, был обнаружен опасный грибок, а качество питьевой воды, которую вынуждены пить заключенные, значительно ниже нормы.

После выхода скандального фильма Президент Виктор Янукович поручил генпрокурору Виктору Пшонке проверить изложенные в нем факты.

Кроме того, был временно отстранен от исполнения обязанностей начальник Киевского СИЗО Евгений Домбровский.

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