Оппозиция о новом УПК: это издевательство над законом

{1-} Парламентская оппозиция заявила о том, что принятый в ночь на 13 апреля новый Уголовный процессуальный кодекс является издевательством над законодательством.

Об этом нардеп-бютовец Виктор Швец заявил в комментарии «Главреду».

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Швец так прокомментировал эту ситуацию: «Я не знаю, как они собираются «просовывать» его в Европе. Пусть представители ПАСЕ приедут и посмотрят, как он принимается в ВР. В зале сидит 28 человек и принимает Кодекс за весь парламент. Это издевательство над законодательством».

Бютовец также недоумевал и по поводу того, что не принимаются поправки, утвержденные самими же членами Партии регионов, которые, по словам политика, практически кулуарно проводили заседание Комитета по обеспечению правоохранительной деятельности.

«В результате такого голосования Кодекс может стать мертворожденным ребенком, так как получается вариант гораздо хуже, чем в первом чтении, - сокрушается Швец. – После столь прогрессивной декларативной части детализация статей сводится к тому, что большинство норм ужесточаются даже по сравнению с действующим Кодексом».

Ранее «Главред» сообщал, что вечером 12 апреля парламентская оппозиция отказалась в рассматривать УПК и покинула зал заседаний.

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