Лутковская сомневается, что станет омбудсменом

{1-} Кандидат от власти на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская не уверена, что станет омбудсманом. Об этом она заявила в интервью "ЛигаБизнесинформ".

"Я не уверена в том, что стану омбудсманом. После 15 марта я вообще уже ни в чем не уверена", - сказала Лутковская.

Она также сообщила, что оппозиция не сняла кандидатуру Катерины Левченко, а не подала.

"Из-за чего Левченко была несколько шокирована. Но этот вопрос не ко мне, а к оппозиции", - добавила она.

Кроме того, она говорит, что не знает, почему не хватило голосов во время тайного голосования 15 марта.

"Это было тайное голосование. И я очень благодарна депутатам, которые поддержали меня. Только поэтому я согласилась баллотироваться еще раз: 212 голосов - достаточно большое количество для того, чтобы предполагать поддержку в парламенте", - сказала она.

Комментируя вопрос о том, что ее не выбрали омбудсманом из-за конфликта бизнес-интересов между министром юстиции Александром Лавриновичем и представителями корпорации ЕДАПС в парламенте, Лутковская сказала, что не в курсе.

Ранее Главред сообщал, что 11 апреля кандидатура Валерии Лутковской была повторно рассмотрена на соответствие должности омбудсмена комитетом Верховной рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

В ходе голосования за кандидатуру Лутковской но пост омбудсмена, её поддержали лишь четверо из девяти народных депутатов. Несмотря на это, Олег Зарубинский объявил, что 24 апреля кандидатура Валерии Лутковской будет вынесена на голосование в Раду.

Напомним, полномочия Нины Карпачевой, занимавшей пост омбудсмена с 1998 года, закончились 8 февраля. После этого в Раде были зарегистрированы два претендента на эту должность: от оппозиции — сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, от большинства — Валерия Лутковская. На состоявшихся 15 марта выборах омбудсмена ни один из них не набрал необходимого количества голосов. За господина Захарова проголосовали 134 депутата, за госпожу Лутковскую — 212. Новые выборы пройдут 24 апреля.

После провала голосования за Евгения Захарова в оппозиции решили выдвинуть нового кандидата — президента Международного женского правозащитного центра «Ла Страда-Украина» Екатерину Левченко.

Новости по теме:

Комитет по правам человека не поддержал Лутковскую на пост омбудсмена

Литвин уверен, что Рада назначит омбудсменом Лутковскую

Кандидат в омбудсмены назвала дела Тимошенко и Луценко политическими

Карпачёва может остаться омбудсменом

Захаров не хочет больше баллотироваться на пост омбудсмена