Оппозиция рассказала о коррупции в новом УПК

{1-} Парламентская оппозиция считает, что в принятом в ночь на 13 апреля новом Уголовном процессуальном кодексе появилась сильная коррупционная составляющая.

Об этом нардеп-бютовец Виктор Швец заявил в комментарии «Главреду».

Бютовец возмущен, что сумма залога, который вносится, чтобы подозреваемый не содержался под стражей, колеблется от 1 тыс. грн. до 300 тыс. грн. «Размер будет определяться в зависимости от того, сколько можно будет положить в карман: можно 1500, а можно – 150 тыс.».

Новый УПК: домашний арест, но дорогой адвокат

Есть в УПК, по мнению депутата, еще одна коррупционная лазейка – примирение сторон. «Это означает, что подозреваемому надо будет понести определенные материальные траты, чтобы удовлетворить потерпевшего и не обделить судью и прокурора», - поясняет Швец.

«То есть, если раньше у обвиняемого выбивали показания, то сейчас у него будут выбивать согласие на подписание мирового соглашения. Результатом примирения может стать то, что он отдаст свой бизнес, свое имущество», подчеркнул Швец.

Ранее «Главред» сообщал, что вечером 12 апреля парламентская оппозиция отказалась в рассматривать УПК и покинула зал заседаний, а Швец назвал его издевательством над законодательством.

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