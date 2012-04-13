Проверка тюрем дошла до Донбасса: отстранено руководство колонии в Енакиево

{1-} Руководство исправительной колонии №52 в Енакиево отстранено от выполнения своих служебных обязанностей на время проведения служебной проверкой.

Об этом заявил пресс-офицер Пенитенциарной службы Украины в Донецкой области Антон Глушков, передает «Остров».

Проверка была вызвана появившейся в интернете диктофонной записи о систематическом вымогательстве у заключенных денег и предоставлении им за это запрещенных предметов и возможности кратковременно покидать колонию.

«По данному факту проводится служебное расследование. На данный момент все руководство Енакиевской исправительной колонии № 52 отстранено от выполнения своих служебных обязанностей. Проводится служебная проверка», - подчеркнул Глушков.

Кроме того, тюремщики отмечают, что по каждому сотруднику, упомянутому в аудиозаписии как в положительном, так и в отрицательном контексте, будет проводиться разбирательство.

«В записи, называются фамилии, которые не допускают фактов вступления в неслужебные отношения и не ищут для себя никаких других выгод, кроме добросовестного несения службы», - отметил пресс-офицер.

Также тюремщики заверили, что к осужденным, которые якобы были избиты, «никаких репрессий не применяется».

Один из них, который, по сообщениям в интернете вскрыл себе вены, сделал это не в протестных целях, а находясь в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнул офицер.

«Один из осужденных вскрыл себе вены, он совершил аутоагрессию, то есть агрессию направленную против себя, в состоянии алкогольного опьянения 8 апреля. Он употребил самодельную брагу и в состоянии алкогольного опьянения нанес себе телесные повреждения. Данный факт задокументирован, составлен протокол. Ему оказана медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает», - заявил пресс-офицер.

Также он отметил, что в случае, если факт вступления в неслужебные отношения офицеров с осужденными подтвердится, «то можно будет поблагодарить СМИ за предоставленную информацию».

Управление просит не судить обо всех сотрудниках Пенитенциарной службы Донецкой области по этому факту. Руководство Пенитенциарной службы области и «в дальнейшем будет проводить чистку своих рядов от недобросовестных сотрудников».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, проверка всех тюрем и СИЗО в Украине началось после журналистского расследования Константина Усова, в котором были показаны условия содержания заключенных Лукьяновского СИЗО.

После выхода скандального фильма Президент Виктор Янукович поручил генпрокурору Виктору Пшонке проверить изложенные в нем факты.

По результатам проверки от исполнения обязанностей был временно отстранен начальник Киевского СИЗО Евгений Домбровский.

Позже глава Пенитенциарной службы подчеркнул, что факты, представленные в фильме, подтвердились на 10%.

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