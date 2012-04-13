Российские киношники заявили, что в Украине их травят

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Продюсеры фильма «Матч», основанного на истории «матча смерти» между футболистами киевских «Динамо» и «Локомотива» и немецкой командой Flakelf в оккупированном Киеве в 1942 году, жалуются на травлю со стороны украинских чиновников.

По их словам, фильму не выдают удостоверение на прокат в Украине, сообщает РИА Новости.

«Агентство по делам кинематографа Украины в установленные законами Украины сроки (до 4 апреля включительно) не приняло никакого решения о выдаче (или отказе) прокатного удостоверения на фильм «Матч» режиссера Андрея Малюкова, поставив, таким образом, под угрозу прокат фильма на территории Украины. Все наши переговоры с украинскими телевизионными каналами и кинотеатрами заблокированы», – говорится в письме, продюсеров Ильи Неретина и Дмитрия Куликова в компанию «Централ Партнершип», отвечающую за дистрибуцию картины.

Пакет документов на получение прокатного удостоверения от компании «Интерфильм Интернешнл» поступил на рассмотрение 22 марта, стандартный срок рассмотрения заявки составляет десять рабочих дней, но ГоскиноУкраины продлило срок рассмотрения заявки до 25 рабочих дней из-за разногласий по определению возрастного ценза.

В то же время, создатели фильма заявляют о политической кампании против фильма, «развернутой ультранационалистами, которые ведут настоящую травлю по отношению к украинским кинематографистам, принимавшим участие в создании картины. Представители государственных структур Украины, отвечающие за это направление, не противодействуют этой политической позиции, придерживаясь мнения, что «народу Украины этот фильм не нужен».

Российский прокат фильма начнется 1 мая, а в конце месяца «Матч» будет открывать посвященный футболу фестиваль CINEfoot в Рио-де-Жанейро.

Как ранее писал Главред, в марте проблемы с получением прокатного удостоверения на территории Украины возникали у фильма «Август. Восьмого» Джаника Файзиева, где речь шла о югоосетинском конфликте. Однако, 15 марта фильму было выдано прокатное удостоверение на право распространения и демонстрации фильма на территории Украины с ограничением зрительской аудитории в возрасте до 18 лет.

видео, фото: vesti.ru, youtube.com

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