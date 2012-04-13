Стали известны зарплаты тюремщиков в Украины

{1-} Зарплата сотрудников пенитенциарной службы составляет 1,5 тысячи гривен.

Об этом заявил председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Александр Лисицков, выступая в Верховной Раде, передает «Украинская правда».

«Когда я принимал службу, наш сотрудник получал 850-900 гривен. Сейчас это 1,5 тысячи. Да, это не много, но это шаг вперед», - заявил Лисицков.

Главный тюремщик пожаловался на нехватку помещений для содержания заключенных и обеспечения их медицинского обслуживания.

Он сообщил, что с 2012 года увеличена площадь проживания для одного осужденного до 4 квадратных метров и установлено, что они должны содержаться в помещениях блочного типа.

Также Лисицков пожаловался, что в тюрьмах недостаточно места для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы.

«Из 30 следственных изоляторов 14 построены более 100 лет назад, пять – свыше двухсот лет назад. Львовскому изолятору через год будет 400 лет. 26 изоляторов расположены в центре города, что усложняет условия содержания», - заявил Лисицков.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в Украине началась проверка всех тюрем и СИЗО после журналистского расследования Константина Усова, в котором были показаны условия содержания заключенных Лукьяновского СИЗО.

Одним из результатов проверок стало отстранение руководства колонии в Енакиево после появления в интернете диктофонной записи о систематическом вымогательстве у заключенных денег и предоставлении им за это запрещенных предметов и возможности кратковременно покидать колонию.

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