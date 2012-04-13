Платини пришел в ярость от украинских цен

{1-} Президент УЕФА Мишель Платини назвал нормальной ситуацию с ценами на гостиничные номера в Польше накануне проведения финальной части нынешнего чемпионата Европы по футболу. В то же время от украинских цен на гостиницы он пришел в ярость

Так Платини прокомментировал цены на проживание в украинских и польских городах-организаторах Евро-2012, сообщает УНИАН.

Евро-2012 во Львове: куда потрачены деньги?

Он высказал возмущение высокими ценами на номера в украинских гостиницах. «Могу сказать, что я пришел в ярость в Украине, потому что нет никакой связи с ценами, которые были предметом разговоров несколько лет назад, и нынешними ценами», - сказал Платини.

Футбольный чиновник отметил, что во время своего последнего визита в Украину обратил внимание представителей украинских властей на эту проблему. Украинские правительственные должностные лица заверили его, что приложат все усилия к исправлению ситуации.

«Нельзя организовывать турнир, а затем требовать от людей каких-то непомерных уплат (за жилье)», - сказал президент УЕФА.

На Евро-2012 фанаты будут жить в общагах по цене 3-звездочных отелей

Платини также объяснил высокими ценами на номера в гостиницах проблемы с продажей билетов на матчи в Украине, в частности, на один из наиболее интересных поединков турнира между сборными Англии и Францией в Донецке. «Люди вообще не хотят приезжать, если не находят жилья по цене, которая бы им соответствовала», - сказал он.

Платини заметил, что даже журналисты обращаются в УЕФА с просьбами найти в Украине жилье по «разумным ценам».

Ранее Главред писал, что футбольные болельщики, которые приедут в Украину на Евро-2012, рискуют жить в общежитиях советского образца по цене дорогих отелей.

«Есть возможность «срубить денег», - рассказала директор по развитию компании ArtBuild Hotel Group, занимающейся анализом гостиничных цен и услуг, Наталья Лисняк. «Гостиницы и владельцы частных апартаментов, безусловно, этим шансом воспользуются», - добавила она.

Самым дорогим будет Киев, где болельщикам придется хорошо поискать, чтобы снять номер на двоих в трехзвездочном отеле за 500 евро в сутки. Обычно такой номер в столице стоит до 100 евро.

В столице также можно разместиться в общежитиях-хостелах, однако цены на них нередко равны цене гостиниц. Например, комната в общежитиях Киевского национального университета им. Шевченко стоит, по данным сайтов, от 153 евро за ночь.

фото: dnews.donetsk.ua

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