Тимошенко передали пасхальную корзинку

{1-} Сторонники экс-премьера, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая содержится в Качановской исправительной колонии в Харькове, передали ей корзинку с семью пасками.

Корзинка с пасками и поздравительными открытками украшена цветами, передаёт Интерфакс – Украина.

Перед тем как передать пасхальную корзинку экс-премьеру, ее сторонники провели импровизированный митинг под стенами колонии. Сейчас митинг продолжается, в нем принимает участие до 100 человек.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что 13 апреля, во второй половине дня в Харьков прибудут немецкие врачи для Юлии Тимошенко.

Согласно информации МИД, медики прилетят в 13.50 в Харьков рейсом из Вены. При этом во внешнеполитическом ведомстве не уточнили, как долго они пробудут в Украине.

фото: glavnoe.ua

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