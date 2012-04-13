Московская полиция устроила пьяной женщине «живой щит»: разбили шесть машин

13 апреля 2012, 11:45

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Московские полицейские для того, чтобы остановить нарушителя ПДД, выставили «живой щит» из автомобилей.

Утром 5 апреля сотрудники ДПС на 74-км МКАД предприняли попытку остановить внедорожник Mercedes-Benz ML 350 с госномером М777КС197, женщина-водитель которого была пьяна. Об этом сообщили российские блоггеры.

По их информации, водитель Mercedes Борисова Екатерина Леонидовна (18.11.1985) на огромной скорости мчалась по внутренней стороне МКАД в сторону Ленинградского шоссе. Она проигнорировала требование полицейских и остановиться. Так как нагнать немецкий внедорожник не удалось, автомобиль решили остановить при помощи «живого щита». «Полицейский с жезлом постепенно затормозил все ряды и приказал водителям оставаться на своих местах. Служебный автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками, но без работающей сирены, блокировал дорогу, разъезжая туда-сюда перпендикулярно направлению движения», – сообщил блоггер слова одного из участников происшествия.

Пьяная женщина-водитель не сумела вовремя среагировать и на огромной скорости протаранила стоящие в «живом щите» транспортные средства. Повреждения получили шесть автомобилей, в том числе и машина ДПС. Два человека с серьезными травмами были госпитализированы, отмечает блоггер.

Информацию подтверждают и ГУ МВД, однако на сайте ведомства произошедшее представлено как рядовое ДТП, о «щите» нет ни слова.

Один из участников ДТП Андрей рассказал, что водители автомобилей, которые невольно попали в «живой щит», даже не успели понять, что происходит. Буквально через несколько минут после того, как их остановил полицейский, в них врезался Mercedes. Через 10 минут, после того, как произошла авария, на месте происшествия уже дежурили около 20 машин ДПС.

«Полковники приехали, все начали суетиться. Я сам лично слышал, как говорили: давайте быстро растягиваться, пока не приехали журналисты», – рассказал он.

В настоящее время пострадавшие участники «живого щита» хотят привлечь сотрудников ГИБДД, подставивших их под удар, к самой строгой ответственности. «Готовятся соответствующее заявления в Управление собственной безопасности Главного управления внутренних дел города Москвы и Прокуратуру... Очевидно, что сотрудники полиции попытаются в дальнейшем снять с себя ответственность за произошедшее», – пишет блоггер cybergo-ru.

 

Опасения пострадавших в ДТП граждан явно небезосновательны. Вечером 12 апреля столичная ГИБДД опровергла сообщение о «живом щите». «Поскольку женщина-водитель проигнорировала требования полицейских остановить машину, экипаж принял решение о преследовании нарушителя. Водитель Mercedes, пытаясь скрыться от полиции, не справилась с управлением. Никакого «живого щита» полицейские не выстраивали. На место крупной аварии прибыли инспекторы, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить восстановление движения на кольцевой автодороге», – заявили ИТАР-ТАСС в ведомстве.

Однако блоггерам, благодаря публикации видео, все же удалось вызвать резонанс, достаточный, чтобы вынудить столичное управление МВД заняться проверкой инцидента. «ГУ МВД России по городу Москве проводит служебную проверку по факту ДТП с участием шести автомобилей, произошедшего 5 апреля на 74-м километре МКАД. Всех очевидцев данного происшествия просят обращаться в круглосуточную приемную дежурной части московской полиции по адресу ул. Петровка, 38 или звонить по телефону: (495) 694-92-29, а также предоставить копии имеющихся записей автомобильных видеорегистраторов», – говорится в заявлении ведомства.

Как ранее писал Главред, аналогичное происшествие в Москве произошло в марте 2010, также на МКАД. Тогда сотрудники милиции остановили несколько машин на подъезде к Ярославскому шоссе, чтобы остановить иномарку с вооруженными преступниками. Эта мера, впрочем, не принесла результата – автомобиль на большой скорости протаранил «живой щит» и скрылся. Дело стало резонансным, и в итоге, спустя полгода, один из инспекторов ГИБДД был приговорен к одному году заключения.

фото, видео: youtube.com, vesti.ru

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