Довгий призвал депутатов помочь Днепровскому району

Депутат Киевсовета Олесь Довгий обратился к коллегам с предложением совместно направить средства на ремонт школ и больниц в Днепровском районе столицы. Об этом сообщает газета «Сегодня».

Как пишет издание, 120 депутатам Киевсовета на работу с избирателями и подготовку проектов решений из бюджета ежегодно выделяются 52 миллиона 245 тысяч гривен. Расходная часть на одного депутата составляет почти 340 тысяч гривен. Еще 28,5 тысячи гривен в месяц депутат может направить на текущий ремонт внутриквартальных дорог, жилого фонда, уличное освещение и на оказание индивидуальной материальной помощи.

Для рационального использования этих средств, Олесь Довгий инициировал проект ремонта помещения школ или больниц в Днепровском районе вскладчину. Для этого он планирует заручиться поддержкой депутатов Киевсовета, чтобы собрать депутатские средства и передать их районной государственной администрации.

Довгий считает, что эффект от такого освоения средств, предназначенных для оказания материальной помощи, будет очевидным - ремонт зданий, в которых учатся дети или поправляют здоровье их родители.

«Этими коммунальными объектами пользуются почти все жители района. Ни больница, ни школа не могут зарабатывать, значит, помогать содержать их в надлежащем порядке мы обязаны тоже все миром. Один депутат не может своими силами отремонтировать крупные объекты, надо кооперироваться», - говорит Довгий.

По словам Довгого, депутаты и они лично смогут проконтролировать, как госадминистрация будет использовать каждую направленную гривну.

«Например, средства можно направить на ремонт детских поликлиник на улицах Тычины и Луначарского. Или находящимся прямо у строительных котлованов 128-ой школе на Окипной и 42-ой на Хорольской. И явно деньги не окажутся лишними для 195-ой школы на Березняках, где из-за повреждения крыши санстанция закрыла спортзал и ребятам просто негде заниматься», - отметил Довгий.

В Днепровском районе у бывшего секретаря Киевсовета работают четыре общественные приемные. За последние пять лет в них обратились более 10 тысяч жителей района с просьбой о решении различных социальных и коммунальных проблем.