США призвали освободить Иващенко

{1-} Приговор бывшему главе министерства обороны Украины Валерию Иващенко в США считают свидетельством выборочного правосудия.

Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте посольства США в Украине, передает «Корреспондент».

«В связи с осуждением бывшего исполняющего обязанности министра обороны Иващенко мы глубоко разочарованы этим последним примером выборочного правосудия в Украине и призываем к его освобождению, особенно учитывая состояние его здоровья после 18 месяцев предварительного заключения», - говорится в заявлении.

Напомним, как сообщал «Главред», вчера, 12 апреля, Печерский суд Киева приговорил Валерия Иващенко к пяти годам тюрьмы.

фото: podrobnosti.ua

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