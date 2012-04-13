Политубежище Авакову могут дать 5 стран ЕС - эксперт

{1-} Оснований для выдачи экс-губернатора Харьковщины Арсена Авакова из Италии не так много, и экстрадиция его в Украину не предвидится. Тем более, что в Европе есть минимум 5 стран, которые могут предоставить политубежище украинским политическим деятелям.

Такое мнение выразил директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в комментарии изданию Gazeta.ua.

«В действиях итальянский судебных и полицейских инстанций политики нет. Они осуществляют процедуры, предусмотренные законодательством. Политизация происходит на уровне украино-итальянских отношений, а также на уровне внутренних украинских отношений, поскольку Аваков является политической фигурой», - отметил эксперт.

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«Я думаю, Аваков сможет просить полубежища у нескольких стран. В Европе есть минимум 5 стран, которые могут предоставить убежище украинским политическим деятелям. Например, в Чехии, там в украинской оппозиции есть возможности лоббировать свои интересы. Также 100% убежище могут предоставить страны Прибалтики. 80% шансов есть получить убежище в Венгрии, Италия хоть и колеблется, но на уровне региональных правительств может пойти на такой шаг.

Ранее «Главред» сообщал, что итальянский суд избрал в отношении Авакова домашний арест. По словам его адвоката, рассмотрение вопроса об экстрадиции Авакова продолжается.

фото: avakov.com

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