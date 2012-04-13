Азаров пообещал повышать зарплаты и пенсии четыре раза в год

{1-} Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что в 2013 году четыре раза будет повышаться заработная плата и пенсии.

"В следующем году мы также планируем 4-х разовое – раз в квартал – повышение пенсий и зарплат", – сказал он в ходе часа вопросов к правительству на заседания Верховной Рады в пятницу.

Премьер также отметил, что до конца этого года Кабмин намерен еще два раза повышать социальные выплаты, передаёт Интерфакс – Украина.

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"У нас идет системное повышение пенсий и заработных плат, и правительство и далее будет это реализовывать", - заверил Азаров.

Ранее Главред сообщал, что Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2012 год, в котором предусмотрено увеличение доходов и расходов на 33,3 млрд гривен.

«За» принятие соответствующего закона проголосовал 271 народный депутат из минимально необходимых 226.

Таким образом, общая сумма доходов госбюджета на этот год может быть увеличена до 336,16 млрд грн, расходов – до 403,63 млрд грн.

Необходимость немедленного принятия закона, по словам спикера парламента Владимира Литвина, обусловлена тем, что уже в мае 2012 года, согласно инициативам Президента, ветераны должны получить существенную доплату.

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