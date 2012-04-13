Оппозиция с портретом Тимошенко заблокировала трибуну Рады

{1-} Во время выступления депутата Николая Романюка (ПР) по проблемам украинской газотранспортной системы представители оппозиционных партий в Верховной Раде закрыли трибуну парламента плакатом «Нет политическим репрессиям» и окружили ее, передает НБН.

Также депутаты фракции "БЮТ-Батькивщина" окружили президиум и трибуну парламента, накрыв трибуну тканевой растяжкой с портретом экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.



На растяжке изображен портрет Ю.Тимошенко в обрамлении разорванной решетки и лозунг "Нет политическим репрессиям - Украине волю". "Бютовцы" скандируют "Банду геть!".

Остальные депутаты находятся на своих местах в зале. Председатель ВР Владимир Литвин покинул свое место, в то же время его помощники остались.

Украинская труба как предмет культа: что дальше?



Периодически нардепы от оппозиции скандируют «Ганьба!».

Верховная Рада Украины 13 апреля во втором чтении рассматривала законопроект о реформировании "Нафтогаза".

Напомним, 2011 году было заявлено о готовности разделить «Нафтогаз Украины», это заявление было связано с тем, что переговоры между Россией и Украиной по поводу снижения цен на газ зашли в тупик, а соглашения 2009 года, по которым Украина получает топливо, заключались именно с «Нафтогазом».

Поэтому его ликвидация привела бы к пересмотру соглашений, чего и добивается Украина.

Главным активом «Нафтогаза» является ГТС. Россия неоднократно давала понять, что хотела бы получить контроль над газотранспортной системой, в том числе, и за счет инвестиций.

Как сообщал «Главред» ранее, в начале 2012 года Верховная Рада законодательно запретила приватизацию газотранспортной системы.

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