Вертолёт с министром обороны чуть не разбился в Житомирской области

{1-} Вертолет Ми-8 с министром обороны Украины Дмитрием Саламатиным на борту осуществил аварийную посадку в Житомирской области из-за неисправности в топливной системе.

Инцидент произошел вечером 12 апреля во время возвращения главы оборонного ведомства из Ровенской области, сообщили источники «Интерфакс – Украина» в Житомирской области.

В пресс-службе Министерства обороны Украины эту информацию подтвердили и уточнили, что вынужденную посадку вертолет осуществил вблизи населенного пункта Симоны. Это произошло из-за проблем, которые возникли во время полета в топливной системе.

По информации пресс-службы, в самолете находился Саламатин и представители руководства оборонного ведомства, которые возвращались из Ровенского гарнизона, где они находились с инспекционной поездкой в частях 13-го армейского корпуса.

В Минобороны добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

"Это событие еще раз засвидетельствовало необходимость кардинальных перемен в техническом переоснащении Вооруженных сил. То, что нам досталось по наследству после многих лет сплошного разрушения и безответственности отдельных должностных лиц, не выдерживает никакой критики. Как только появилась возможность летчикам больше и интенсивнее летать, сразу же появились устаревшие проблемы в техническом состоянии авиатехники", - прокомментировал министр обороны этот инцидент.

Саламатин отметил, что именно благодаря умелым действиям экипажа и попыткам исправить ситуацию, удалось избежать трагических последствий.

Министр добавил, что это событие укрепило уверенность в том, что нужно и далее принимать решительные меры для скорейшего возобновления и модернизации изношенных образцов военной техники и вооружений. "Сегодня это один из приоритетов нашей деятельности. На этом направлении мы сосредоточим максимум ресурсов, в том числе и финансовых, за счет эффективного использования бюджетных средств", - заверил глава оборонного ведомства.

Саламатин также подчеркнул, что без возобновления и модернизации устаревших образцов военной техники и вооружений на сегодняшний день невозможно говорить о способности украинской армии выполнять предназначенные задачи. Для этого, по словам министра, будет максимально использоваться научный и промышленных потенциал предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. "Изношенной технике не место в строю украинской военной авиации", - подытожил глава Минобороны.

фото: segodnya.ua

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