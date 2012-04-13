Рада запретила приватизацию украинской газовой трубы

{1-} Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о реформировании газотранспортной системы Украины. Также принятый закон запрещает приватизацию предприятий НАК «Нафтогаз Украины»

За соответствующее решение проголосовали 240 депутатов, сообщает ubr.ua.

В частности, ﻿проект закона предлагает с целью введения правовых механизмов реформирования нефтегазового комплекса внести необходимые для этого изменения в Закон «О трубопроводном транспорте», в частности, позволить проведение реорганизации государственных предприятий, НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерних предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке магистральными и/или распределительными трубопроводами, хранению в подземных газохранилищах согласно решению Кабинета Министров Украины.

Также в законопроекте содержится норма, в соответствии с которой запрещается приватизация государственных предприятий, дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины», осуществляющих деятельность по транспортировке магистральными и/или распределительными трубопроводами, хранению в подземных газохранилищах НАК «Нафтогаз Украины», а также предприятий, учреждений, организаций, созданных в результате их реорганизации.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, ﻿﻿Верховная Рада 20 марта приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений законы Украины с целью обеспечения реформирования нефтегазового комплекса.

Новости по теме:

Депутаты снова решили заняться украинской трубой

«Нафтогаз Украины» вновь стал прибыльным

Отказ от транзита по украинской трубе России не выгоден - эксперт

Украинскую трубу оценят за 4 миллиона