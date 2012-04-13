Американцы заговорили о войне с Китаем

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Конгресс США создал специальную Комиссию США–Китай для оценкам экономики и безопасности. Кроме того, Пентагон обязали ежегодно докладывать о военных угрозах со стороны Китая.

В настоящее время Соединенные штаты решают вопрос о том, как воспринимать Китай – как миролюбивую страну или как врага, который собирается напасть на США.

США вновь обострили отношения с Китаем

В то же время, Time считает, что «Китай – новый СССР, и, возможно, так должно быть».

В статье «Грядущая война с Китаем», ж урналист рассматривает два взгляда на этот вопрос.

По информации исполнительного директора Китайского общества военной науки Луо Юаня в 2011 году Китай потратил на защиту одного гражданина $75 долларов, а США – $2201 доллар, следовательно военная мощь их несравнима.

В то же время, журнал американских консерваторов Commentary считает, что принятая в ноябре новая стратегия США, целью которой является «противодействие новому оружию, которое, возможно, поможет более слабым китайским войскам победить американские в региональной войне». По его данным, Пентагон делает упор на действия ВМФ и спецназа, а также на «тайные операции и помощь» националистам в среде нацменьшинств в Китае.

Автор статьи в Time полагает, что слова Луо Юаня слишком благостны, а сообщение Гертца слишком уж агрессивно.

По его мнению, прогнозируемые региональные войны ожидаются в окрестностях Китая, но не у берегов США. «Большинство американцев скажет, что это хорошо. Но китайцы явно так не считают», – заключает автор.

фото: mybanktracker.com

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