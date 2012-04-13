Азаров ушел из Рады под аплодисменты и выкрики «Ганьба!»

{1-} Прошедший в пятницу, 13 апреля, час вопросов к правительству в Верховной Раде закончился скандалом – премьер Николай Азаров обвинил во «лжи и подлости» критиков законопроекта об изменениях госбюджета и ушел из парламента под крики: «Ганьба!»

Азаров пообещал, что правительство в этом году еще дважды будет поднимать социальные выплаты.

«Принятые вчера (12 апреля, - Ред.) изменения в бюджет это реализация системной политики, а не разовое повышение. Мы еще два раза будем поднимать выплаты. На следующий год планируем четырехкратное - каждый квартал будем повышать», - подчеркнул он.

Премьер рассказал, что смотрел вчерашнее обсуждение изменений в бюджет в парламенте по телевизору.

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«Хочу поблагодарить тех, кто поддержал. Но к какой лжи и подлости опустились те, кто выступал с критикой этого законопроекта!», - заявил Азаров

На этом час вопросов к правительству завершился и чиновники ушли из зала под аплодисменты регионалов и выкрики «позор!» бютовцев.

Ранее «Главред» сообщал, что Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2012 год, в котором предусмотрено увеличение доходов и расходов на 33,3 млрд гривен. «За» принятие соответствующего закона проголосовал 271 народный депутат из минимально необходимых 226.

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