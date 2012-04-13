Министр экологии задекларировал дом в 900 метров и Rolls-Royce с двумя Bentley

Министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский обнародовал декларацию о доходах, из которой следует, что его семья владеет автомобилями Rolls-Royce Phantom, BMW-750 и двумя Bentley Continental. Соответствующие данные содержатся в сообщении об имущественном положении министра, опубликованном в газете «Урядовий кур’єр».

Кроме того, во владении семьи Злочевского - квартиры общей площадью 355,3 кв. м, жилой дом общей площадью 922 кв. м, земельные участки общей площадью 3 тыс. 496,7 кв. м, сообщает «Интерфакс-Украина».

Rolls-Royce Phantom министра экологии Николая Злочевского с 6,75-литровым бензиновым мотором выбрасывают в атмосферу больше вредных веществ, чем 10 гибридных Приусов. Цена машинки, кстати, около $650 000.

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Министр также владеет лодкой «Лунча», имеет на счету в украинских банках 16,297 млн грн. Размер его взносов в уставные капиталы компаний составляет 0,188 млн грн.

Совокупный доход Злочевского в 2011 году составил 15,415 млн грн. В частности, министр получил заработную плату на сумму 0,166 млн грн, дивиденды – 0,099 млн грн, доходы от продажи имущества составили 15,15 млн грн.

При этом всю зарплату за 2011 год министр перечислил Одесской общеобразовательной школе-интернат №3 для детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ранее «Главред» сообщал, что самые дорогие спорткары и респектабельные VIP-авто в Украине чаще всего покупают бизнесмены, звезды спорта и шоу-бизнеса и политики с чиновниками. Больше машины покупают политики всех фракций, и что еще удивительнее – среди покупателей – чиновники с мизерными официальными зарплатами.

фото: tsn.ua, pn.mk.ua, openner.net

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