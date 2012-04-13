Украина обеспокоена запуском ракеты КНДР

{1-} МИД Украины выразил обеспокоенность запуском ракеты Северной Кореей.

Заявление Министерства иностранных дел Украины размещено на официальном сайте ведомства.

В МИД заверили, что Украина обеспокоена этим шагом, который подрывает региональную стабильность и угрожает эскалацией напряжения на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии.

«Украина, как государство с развитым космическим потенциалом, обращает внимание руководства КНДР на ответственность за совершаемые ими действия в ракетной области и призывает приложить усилия для скорейшей нормализации ситуации на Корейском полуострове, в частности путем подтверждения предыдущих обязательств и конструктивного участия в шестисторонних переговорах по ядерной программе КНДР», - заявили в МИДе.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, утром в пятницу, 13 апреля, КНДР провела запуск ракеты с метеорологическим спутником «Кванменсон-3». Запуск ракет зафиксировали системы Объединенного командования ПВО североамериканского континента. Первая ступень ракеты упала в море в 165 километрах от столицы Южной Кореи – Сеула, две остальные ступени, предположительно, не отделились.

Северокорейские СМИ подтвердили, что запуск космического спутника состоялся, но он был неудачным. Ученые, техники и эксперты КНДР изучают причины неудачи.

Страны Большой восьмерки осудили запуск КНДР ракеты, опасаясь, что ракетные технологии могут быть использованы в военных целях.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на прошлой неделе СМИ Южной Кореи со ссылкой на источники в разведслужбах сообщили, что Северная Корея готовится провести третье по счету в своей истории подземное ядерное испытание.

фото: cybersecurity.ru

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