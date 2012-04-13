В Одессе повесили бандеровца и приготовили кол для Тягнибока

В Одессе представители пророссийских сил были возмущены приездом лидера партии ВО «Свобода» Олега Тягнибока и организовали целое действо - вздернули на дереве фигуру бандеровца и заявили, что приготовили для Тягнибока кол.

Кроме того, перед помещением Одесской киностудии, куда прибыл политик-националист, завязалась потасовка. Организаторы акции протеста заявили, что символично очищали город от националистов, сообщает ИА «Репортер».

«Сегодня мы вымываем из Одессы фашистскую нечисть и выгоняем ее чесноком. А для самого Тягнибока мы приготовили кол», - рассказал о смысле акции глава организации «Колокол» Антон Давидченко.

Также общественный деятель отметил, что в акции не принимают участия партии, а только общественность города, которая вышла высказать свое мнение по поводу деятельности ВО «Свобода». Тем не менее, корреспондент насчитал как минимум три партийных символики: Коммунистической партии, Блока Наталии Витренко и Русского блока.

Стоит отметить, что вручить Олегу Тягнибоку подарок общественникам так и не удалось: путь в киностудии им преграждали милиционеры и молодые сторонники ВО «Свобода». Как отмечают участники «блокады», они пытались не допустить провокаций на встрече приверженцев партии с их лидером. Во время этого у входа в здание завязалась массовая потасовка, развязали которую представители правоохранительных органов, закрыв двери киностудии.

Ранее «Главред» сообщал, что совершающий вояж по южным областях Тягнибок заявил о том, что его партия уже сейчас готовится к возможным фальсификациям на парламентских выборах и не отрицает «революционный» путь защиты своих идеалов и прав.

фото: reporter.com.ua

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