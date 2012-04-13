Муж Тимошенко не хочет, чтоб она каялась

{1-} Супруг Юлии Тимошенко Александр возмущен заявлениями премьер-министра Украины Николая Азарова о необходимости покаяния экс-премьера и указывает на негативные проявления политики нынешней власти.

"Сегодняшние правители Украины для того, чтобы скрыть свою провальную экономическую политику, всячески стараются переложить свои просчеты за последние более чем 2 года на "предшественников", нагнетая тем самым истерию и правовой "беспредел", - говорится в заявлении Александра Тимошенко, опубликованном в "Украинской газете", которая выходит в Чехии.

Он напомнил Азарову, что "для нужд населения используется газ собственной добычи, которого более чем достаточно", передаёт Интерфакс – Украина.

"Вся суть заключается в том, что бандитский режим Януковича, по разным оценкам, более 10 млрд куб. м газа внутренней добычи продает на экспорт, прибыль присваивает, а населению продает российский газ. Вся газовая риторика Януковича - Азарова о ценах на газ является геббельсовской пропагандой нового образца, стремлением прикрыть свои просчеты и "харьковские соглашения", которые можно квалифицировать как государственную измену", - считает супруг экс-премьера.

Тимошенко также возмущен тем, что "режим Януковича "промывает мозги" новостями на подконтрольных телеканалах и травит население некачественным спиртом".

"Украина занимает одно из ведущих мест в СНГ по отравлению спиртными напитками. Так, в Украине на каждые 100000 человек пришлось 23,4 смертей мужчин. Больше было только в Беларуси и России (44 и 25 соответственно). Вот где настоящий геноцид, который стараются скрыть Янукович и Ко", - подчеркивает супруг Тимошенко.

Ранее Главред писал, что премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что экс-премьер Юлия Тимошенко должна признать свою вину перед украинским народом.

"Самый простой выход – признание вины за свои незаконные действия перед украинским народом. Если бы она покаялась перед украинским народом, это бы сразу решило все проблемы. Я не юрист. Я высказываю свое мнение. Но решение должно быть найдено в правовой плоскости", - заявил он на пресс-конференции в четверг в Вильнюсе.

"Признание вины открыло бы путь к правовому решению вопроса, но она считает себя невиновной", - добавил Азаров.

фото: ukrgazeta.com

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