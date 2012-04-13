Виталий Кличко проведет бой накануне выборов

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Свой следующий бой чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко может провести в сентябре этого года.

Об этом заявил тренер Виталия Фриц Здунек, сообщает Украинская правда.

«Я разговаривал с Виталием в минувшее воскресенье (8 апреля. – Ред.) Следующий поединок Виталия может состояться в сентябре 2012 года», – сказал Здунек.

При этом тренер не назвал возможного соперника Кличко в этом поединке.

Стоит заметить, что названный срок приходится на канун парламентских выборов в Украине.

Как ранее писал Главред, в октябре 2012 должны пройти выборы в Верховную Раду Украины, в которых примет участие и партия Виталия Кличко УДАР. По последним данным, рейтинг этой политсилы превышает 5%.

В то же время, рейтинг самого Виталия Кличко опережает рейтинг председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова в опорасх по кандидатуре на пост мэра Киева.

фото: пресс-служба братьев Кличко

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