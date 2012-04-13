Оппозиция может выиграть выборы, но остаться в меньшинстве - эксперт

{1-} Главной проблемой для объединенной оппозиции партий «Батьківщина» и «Фронт змін» на выборах в Раду является недостаточное количество самовыдвиженцев.

Об заявил политолог Владимир Фесенко, передает «Корреспондент».

Как отмечает эксперт, при смешанной системе выборов рейтинг партий – только половина политической картины.

Вторая половина – 225 депутатов-самовыдвиженцев, которые будут той силой, с которой Партия регионов завербует себе достаточно людей для создания большинства в парламенте даже в случае проигрыша оппозиции по спискам.

По мнению эксперта, по спискам оппозиция сможет получить более 40%, а по мажоритарным округам – не более 40-50 мандатов, потому что большинство самовыдвиженцев сотрудничают с партией власти или поддерживаются ею.

Фесенко подчеркнул, что, даже если к «Батьківщине» и «Фронту змін» присоединится партия УДАР Виталия Кличко, оппозиции не удастся догнать власть, и для парламентского большинства не хватит примерно полсотни мандатов.

Таким образом, смелые задачи, которые стоят перед тандемом «Батьківщина» и «Фронт змін», скорее всего, останутся декларациями.

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