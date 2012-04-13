Ефремов накануне Пасхи поздравил Украину с Рождеством

{1-} Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов на брифинге в пятницу поздравил всех «с Рождеством Христовым».
Об этом сообщает «Украинская правда».
«Учитывая то, что на этой неделе это наша последняя встреча, я хотел бы поздравить вас с наступающим праздником – Рождеством Христовым», - сказал Ефремов.
Лидер ПР также пожелал журналистам здоровья, благополучия в семьях и самого «всего доброго, что может пожелать нормальный человек другому нормальному человеку».
Александр Ефремов поздравлял украинцев после бессонной ночи, проведенной в сессионном зале – как сообщал «Главред» ранее, депутаты всю ночь работали над принятием нового Уголовного процессуального кодекса (УПК).
Депутаты приняли новый свод законов в 4 часа утра 13 апреля.
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