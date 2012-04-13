Оппозиция обжалует новый УПК в Конституционном суде

{1-} Оппозиция обжалует новую редакцию Уголовного процессуального кодекса (УПК) в Конституционном суде.

Об этом заявил представитель БЮТ Сергей Соболев, передает «Украинская правда».

БЮТовец напомнил, что УПК был принят с многочисленными нарушениями процедуры голосования.

В частности, депутат отметил пакетное принятие некоторых статей кодекса, а также отсутствие большинства депутатов в зале во время голосования.

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Кроме того, Соболев отметил, что в новом УПК содержатся многочисленные нормы, которые противоречат другим законам – в частности, это касается прокурорского надзора за следствием и процессом, что, в свою очередь, делает невозможным состязание сторон (обвинения и защиты – прим.ред.) в суде и нарушает права человека.

«Мы готовим представление для того, чтобы оспорить УПК, который не соответствует ни нормативам европейских конвенций, ни нормативам конвенций ООН», - заявил Соболев.

В свою очередь, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов отрицал процедурные нарушения во время принятия УПК.

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«Мы не нарушили ни одной статьи Регламента и ни одного закона. Если кто-то видит какие-то нарушения – у нас есть соответствующая процедура обжалования», - подчеркнул регионал.

«Мы уже это обсуждали. У нас прописано, что депутат проводит голосование электронной карточкой, а как он ею распоряжается в регламенте, к сожалению, не указано», - заявил Ефремов, комментируя отсутствие большинства депутатов в сессионном зале, когда один депутат голосовал за 4-5 соседей.

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«До тех пор, пока мы не перейдем на другой уровень политической культуры мы эту проблему не решим», - уверен глава фракции ПР.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, что в ночь на 13 апреля, Верховная Рада голосами 271 депутата приняла новый Уголовный процессуальный кодекс.

За документ в целом парламентское большинство проголосовало около четырех часов утра.

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