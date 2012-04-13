Янукович решит судьбу нового УПК после оценки международных экспертов

{1-} Президент Украины Виктор Янукович приветствует принятие Верховной Радой нового Уголовного процессуального кодекса.

"Новый кодекс существенно усиливает защиту прав гражданина. Отныне мы вводим в законодательное поле Украины уровни права для сторон обвинения и защиты", - цитирует слова главы государства его пресс-служба.

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Янукович подчеркнул, что принятие УПК - исторический шаг Украины к построению демократического европейского государства.

"С принятием нового УПК интересы и права человека станут главными", - сказал глава государства.

Президент отметил, что принятый парламентом документ будет снова направлен международным экспертам, которые оценят внесенные депутатами поправки на соответствие современным демократическим стандартам. После выводов экспертов президент определится относительно утверждения документа.

Ранее Главред писал, что в ночь на Страстную пятницу, 13 апреля, Верховная Рада голосами 271 депутата из 283 зарегистрированных в зале приняла новый Уголовный процессуальный кодекс. За документ в целом парламентское большинство проголосовало около четырех часов утра.

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