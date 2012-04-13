Россия призвала не наказывать КНДР за запуск ракеты

13 апреля 2012, 13:23

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Россия призвала отказаться от новых санкций в отношении КНДР в связи с запуском ракеты .

«Мы не верим в новые санкции, – заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. – Они ничего не дадут».

В то же время Лавров отметил, что ситуация с нарушением Пхеньяном резолюции СБ ООН требует рассмотрения Совбеза, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Мы, конечно, сожалеем в связи с запуском ракеты, вопреки настоятельным призывам международного сообщества не делать этого», – подчеркнул министр, заметив, что, к счастью, неудачный запуск не обернулся ущербом для других государств.

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«Вновь подчеркиваем, что такие действия, предпринятые вопреки настоятельным призывам международного сообщества, включая дружественные КНДР страны, идут вразрез с резолюцией СБ ООН 1874, имеющей обязательную силу для всех государств-членов ООН», – говорится в заявлении МИД.

«Неизменно считаем, что право КНДР на использование космического пространства в мирных целях может быть реализовано исключительно в контексте отмены соответствующих ограничений, введенных в отношении КНДР Советом Безопасности ООН. Будем продолжать настойчиво призывать Пхеньян выполнять требования СБ ООН, что откроет дорогу для полноправного участия КНДР в международном сотрудничестве в различных областях, включая мирный космос и атомную энергетику, – отметили в министерстве. – Россия готова совместно с партнерами по шестисторонним переговорам продолжать усилия по нормализации обстановки в регионе и созданию условий для скорейшего возобновления переговорного процесса по ядерной проблеме».

По мнению Лаврова, на такие вызовы как запуск ракеты КНДР необходимо реагировать исключительно политико-дипломатическими средствами.

Об этом он говорил в контексте переговоров с коллегами из Индии и КНР.

«Мы обсудили ситуацию вокруг КНДР, запуск Пхеньяном ракеты-носителя, – отметил глава МИД. – Убеждены, что на имеющиеся вызовы надо реагировать политико-дипломатическими средствами».

Лавров призвал к максимальной сдержанности в вопросе урегулирования северокорейской ядерной проблемы и возобновлению шестисторонних переговоров.

Как ранее писал Главред, 13 апреля КНДР выполнила обещание, и в честь 100-летия Ким Ир Сена произвела запуск ракеты «Ынха-3» с искусственным спутником Земли «Кванмёнсон-3» с космодрома Чхольсан на северо-западе страны. Однако через несколько минут после запуска ракета разделилась на несколько частей и упала в море.

Ракета была запущена в южном направлении – в сторону Желтого и Восточно-Китайского морей.

фото: nr2.ru

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