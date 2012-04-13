Регионал верит ужасам из фильма о Лукьяновском СИЗО

{1-} В Партии регионов считают правдивым журналистское расследование об условиях содержания в Лукьяновском СИЗО.

Об этом заявил глава фракции Партии регионов Александр Ефремов, передает «Украинская правда».

Таким образом регионал прокомментировал выступление главы Пенитенциарной службы Александра Лисицкова, в котором тюремщик заявил о неправдивости журналистского расследования из Лукьяновского СИЗО.

По словам Ефремова, Лисицков отлично знает о проблемах СИЗО, однако, опровергая их, тюремщик защищал своих сотрудников.

«Как руководитель он понимает все проблемы своего ведомства, и мы с ним не один раз об этом говорили», - отметил Ефремов.

«А то, что он сегодня пытался защитить людей, с которыми работает, – это абсолютно понятно с нравственной точки зрения», - заявил «регионал».

Ефремов отметил, что «плох был бы тот руководитель, который бы не защищал свой коллектив».

Также глава фракции ПР сообщил, что говорил с премьер-министром Николаем Азаровым о проблемах узников.

«Мы оценили, что на наведение элементарного порядка в этой службе необходимо государственное финансирование на начальном этапе размером приблизительно 200 миллионов гривен. Мы будем эту позицию отстаивать», - подчеркнул.

Ранее глава пенитенциарной службы Александр Лисицков заявил, что в фильме о Лукьяновском СИЗО имел место фотомонтаж.

Также он заявил, что 90% фактов, показанных на видео, внутренняя проверка не подтвердила.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, после журналистского расследования об условиях содержания заключенных Лукьяновского СИЗО началась проверка всех тюрем и СИЗО в Украине.

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