В Украине больше не будет социальных аптек

{1-} В соответствии с нормомой, которая содержится в Лицензионных условиях осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами, 1 июля в Украине вступит в действие положение, согласно которому с вывесок аптек может исчезнуть информация, содержащая рекламу.

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Как отмечается, в п. 2.12 раздела II Лицензионных условий указано следующее: «На фасаде здания, где размещается аптечное заведение, согласно его назначению должна быть вывеска с указанием только вида заведения, а именно: «Аптечный склад (база)», «Аптека», «Аптечный пункт», «Аптечный киоск». У входа в аптечное учреждение на видном месте размещается информация о субъекте хозяйствования, режим работы аптечного учреждения. Для аптек и их структурных подразделений обязательно должна быть доступна информация о местонахождении дежурной (круглосуточной) и ближайшей аптеки. По желанию лицензиат может установить сигнальный указатель, который не является рекламой».

Соответствующая норма была введена с целью недопущения манипулирования сознанием потребителей, ведь в последнее время широкое распространение получили аптечные вывески, в которых подчеркивается, что они якобы направлены на определенные слои населения, или якобы низких ценах в них.

Как отметила в эфире одного из украинских телеканалов первый заместитель Председателя Гослекслужбы Украины Инна Демченко, «Социальная» аптека, аптека «низких» или «лучших» цен, - если это является непосредственным названием учреждения, то вся эта информация может быть размещена на маленькой табличке у входа, но на фасаде здания должно быть написано только слово «аптека».

Жалобы потребителей, однако, указывают на то, что такая недобросовестная реклама часто не соответствует действительности. Именно поэтому в прошлом году соответствующие изменения были утверждены Лицензионными условиями.

Конечный срок выполнения данного требования - 1 июля 2012 года. Если проверка установит нарушение этой нормы после указанной даты, Гослекслужба Украины своим распоряжением будет предоставлять 1 месяц на приведение вывески аптечного учреждения в соответствие с Лицензионными условиями. Если и после окончания предоставленного срока субъект хозяйственной деятельности не исправит нарушения, его лицензия будет аннулирована.

Ранее Главред также сообщал, что премьер-министр Украины Николай Азаров потребовал от местных властей закрытия аптек, превышающих гранично допустимые цены на лекарства.

"Я требую, чтобы все врачи выдавали пациентам добросовестные консультации касательно того, какие отечественные аналоги лекарств, которые использует человек, являются такими же эффективными. Также я требую, чтобы местные власти и контролирующие органы моментально прекращали действие лицензии и закрывали аптеки, если в них нет лекарств по обозначенным граничным ценам", - заявил Азаров

фото: medlinez.ru

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