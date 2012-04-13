Немецкие врачи прилетели к Тимошенко в Харьков

{1-}

Самолет, на борту которого находятся немецкие специалисты, которые оценят условия лечения экс-премьера Юлии Тимошенко, только что приземлился в Международном аэропорту «Харьков».

В Харьков прибыли доктор наук в области неврологии, профессор, председатель правления клиники «Шарите – университетская медицина, Берлин» Карл Макс Айнхойпл и доктор наук в области травматологии, профессор клиники «Шарите – университетская медицина, Берлин» Норберт Хаас, сообщает УНИАН.

Их встречали члены международной комиссии врачей от Украины: председатель комиссии, первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко; главный внештатный специалист Минздрава Украины по специальности «неврология», доктор медицинских наук, профессор Тамара Мищенко; заместитель председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Александр Дука; начальник Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Евгений Бараш.

Ожидается, что немецкие врачи осмотрят условия лечения Тимошенко в Центральной клинической больнице №5 «Укрзалізниці», куда она может быть переведена для лечения из Качановской исправительной колонии №54, а также посетят Тимошенко в колонии.

Адвокат Тимошенко рассказал о ее требованиях к лечению

Кроме того, запланирована встреча немецких специалистов с журналистами.

Как ранее писал Главред, адвокат экс-премьера Сергей Власенко 11 апреля сообщил, что позиция Тимошенко относительно ее лечения остается неизменной.

«Во-первых, лечение должно происходить по протоколу, определенному немецкими врачами, которые отметили, что Тимошенко требует немедленного многопрофильного лечения в стационаре специализированной больницы вне пенитенциарной службы», – отметил он. – Поскольку больница «Укрзализныци» не является специализированным учреждением, мы обратились к немецким врачам с просьбой дать заключение, сможет ли эта больница обеспечить выполнение всех рекомендаций немецких врачей. Окончательное решение будет принято Юлией Владимировной после заключения международных врачей.

«Во-вторых, Тимошенко настаивает на том, чтобы ее лечили независимые врачи. К чиновникам в белых халатах, которые выполняли рекомендации Банковой и полгода вводили в заблуждение общественность относительно состояния здоровья Тимошенко, нет доверия», – заявил защитник.

Власенко напомнил, что после обследования Тимошенко немецкими врачами чиновники Минздрава вынуждены были признать, что экс-премьер требует немедленного лечения в стационаре.

Защитник также выразил удивление, что заявления по лечению делает ГПУ, а не пенитенциарная служба или Министерство здравоохранения.

фото: mediaport.ua

Новости по теме:

Скорая помощь: кому выгодно отправить Тимошенко и Луценко за границу

Оппозиция с портретом Тимошенко заблокировала трибуну Рады

Тимошенко передали пасхальную корзинку

По «кодексу Януковича» задержанных в СИЗО станет меньше на 40%