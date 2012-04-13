Несколько российских клиник готовы лечить Тимошенко

13 апреля 2012, 14:04

{1-} Несколько российских клиник, обращая внимание на постоянные сообщения о проблемах со здоровьем Юлии Тимошенко, уже рассматривают возможности лечения бывшего украинского премьера в собственных лечебных учреждениях. Об этом сообщил источник в посольстве Украины в РФ, передаёт УНН.

Как сообщил источник, несколько российских клиник уже сейчас не исключают возможности лечения Юлии Тимошенко на территории Российской Федерации. Такое решение российских врачей вызвано заявлениями коллег из немецкой клиники "Шарите" о готовности лечить бывшего Премьера на территории Германии.

На уточняющий вопрос, какие лечебные учреждения сейчас рассматривают такую возможность, собеседник агентства отметил, что их названия будут озвучены после официального согласия российских медиков. Однако собеседник заверил, что все эти больницы имеют соответствующее оборудование и высококвалифицированных специалистов, которые могут не хуже немецких коллег обеспечить предоставление всех необходимых медицинских услуг, в частности, и для Юлии Тимошенко.

Ранее Главред  сообщал, что немецкая клиника «Шарите» готова предоставить свои услуги для лечения экс-премьера Юлии Тимошенко, говорится в сообщении, размещенном на сайте клиники.

Там указали, что «Шарите» не может оценивать возможности предложенной для лечения Тимошенко украинской клиники, поскольку не знакома с ее условиями.

При этом в сообщении отмечается, что предложение лечить Тимошенко «и в дальнейшем остается в силе».

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