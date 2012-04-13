Флот России организовал боевое дежурство у берегов Сирии

{1-} Боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России будут находиться на постоянном боевом дежурстве в Средиземном море у берегов Сирии.

Об этом, ссылаясь на высокопоставленный источник в Министерстве обороны России, передает РИА «Новости».

Источник сообщил, что в последнее время у сирийских берегов дежурит фрегат Черноморского флота «Сметливый». В мае ему на смену из Севастополя придет другой корабль.

Война в Сирии: на пороге иностранного вторжения

Ранее сообщалось, что «Сметливый» зайдет в сирийский порт Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения флота и оставшиеся еще с советских времен плавучие доки и мастерские.

В январе 2012 года в Сирию заходила флотилия российских кораблей во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов». Тогда же в Тартус из Санкт-Петербурга прибыло судно «Чариот», на борту которого был некий «опасный груз», предположительно – оружие.

Нынешние российские власти последовательно поддерживают режим сирийского президента Башара Асада, который ведет борьбу за власть с вооруженным восстанием. Так, Россия два раза блокировала в ООН резолюции, осуждающие излишнее применение насилия против граждан Сирии.

Кроме того, Москва выступает против запрета на поставки Дамаску оружия, которое может использоваться против жителей этой страны.

Фото: sevastopol.info

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