Флот России организовал боевое дежурство у берегов Сирии

{1-} Боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России будут находиться на постоянном боевом дежурстве в Средиземном море у берегов Сирии.
Об этом, ссылаясь на высокопоставленный источник в Министерстве обороны России, передает РИА «Новости».
Источник сообщил, что в последнее время у сирийских берегов дежурит фрегат Черноморского флота «Сметливый». В мае ему на смену из Севастополя придет другой корабль.
Война в Сирии: на пороге иностранного вторжения
Ранее сообщалось, что «Сметливый» зайдет в сирийский порт Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения флота и оставшиеся еще с советских времен плавучие доки и мастерские.
В январе 2012 года в Сирию заходила флотилия российских кораблей во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов». Тогда же в Тартус из Санкт-Петербурга прибыло судно «Чариот», на борту которого был некий «опасный груз», предположительно – оружие.
Нынешние российские власти последовательно поддерживают режим сирийского президента Башара Асада, который ведет борьбу за власть с вооруженным восстанием. Так, Россия два раза блокировала в ООН резолюции, осуждающие излишнее применение насилия против граждан Сирии.
Кроме того, Москва выступает против запрета на поставки Дамаску оружия, которое может использоваться против жителей этой страны.
Фото: sevastopol.info
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