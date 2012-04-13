Янукович разрешил ВУЗам распоряжаться заработанными деньгами

{1-} Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, предоставляющий высшим учебным заведениям возможность использовать на развитие средства, которые они зарабатывают.

12 апреля во Львове во время встречи Президента Украины с представителями интеллигенции ректоры львовских высших учебных заведений обратились к главе государства с просьбой подписать закон о внесении изменений в Закону «Об осуществлении государственных закупок» относительно упрощенной процедуры закупок товаров, работ и услуг высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам ректоров львовских вузов, им стало известно о том, что главе государства поступили предложения ветировать этот закон.

Сегодня Янукович подписал закон, который, в частности, дает возможность высшим учебным заведениям использовать на развитие средства, которые они зарабатывают, сообщили в пресс-службе.

Ранее Главред также сообщал, что министр образования Дмитрий Табачник рассказал о выполнении задания Президента Виктора Януковича по участию наших вузов в международных рейтингах. В рейтинги попали ведущие украинские нацуниверситеты – Донецкий, Киевский, Харьковский, КПИ и НАУ.

«В мире существует около двадцати авторитетных и мощных рейтингов, с которыми считаются вузы. Задание, поставленное Президентом, частично выполнено: в трех международных рейтингах есть вузы Украины», передает слова министра

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