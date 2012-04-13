Литва выступила против санкций в отношении Беларуси

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Санкции в отношении Беларуси могут нанести вред экономике Литвы.

Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций балтийской страны Элигиюс Масюлис, сообщает Lenta.ru..

Министр призвал власти Литвы отказаться от пассивного наблюдения за тем, что «создается в кабинетах Брюсселя», поскольку Евросоюз поверхностно смотрит на данную проблему.

Ранее посол Беларуси в Вильнюсе Владимир Дражин предупредил, что Литва рискует понести миллиардные убытки, поддерживая санкции в отношении Минска. Дипломат заявил, что Беларусь может прекратить перевозки грузов через Клайпедский порт. Однако если политики «не будут путаться под ногами», Клайпеда в перспективе станет главным морским портом для его страны, добавил посол.

В министерстве иностранных дел Литвы эти заявления назвали «тенденциозными и некорректными». Однако министр транспорта республики напомнил, что Литва выиграла в конкурентной борьбе с Латвией право перевозить белорусские удобрения и сельхозтехнику через Клайпеду. И в случае, если страна лишится заказов из Минска, компенсировать убытки за короткое время будет невозможно. В связи с этим, Масюлис призвал власти ЕС стремиться к переменам в Белоруссии не введением санкций, а другими способами.

Как ранее писал Главред, Европейский Союз обвиняет руководство Беларуси в преследовании политических оппонентов. В отношении официального Минска несколько раз вводили санкции и замораживали их действие. Очередной скандал разразился в феврале, после расширения так называемого «черного списка» белорусских чиновников, которым запрещен въезд в ЕС и чьи счета на территории Европы должны быть заморожены. Беларусь в ответ отозвала представителя из Брюсселя и посла из Польши. Одновременно республику покинули послы всех стран ЕС. В конце марта санкции были ужесточены – они коснулись нескольких крупных бизнесменов и связанных с ними компаний. В белорусском МИДе после этого заявили, что в сложившейся ситуации европейские послы могут в республику не возвращаться.

фото: 15min.lt

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