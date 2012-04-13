Немецкий врач: лечить Тимошенко нужно несколько месяцев

{1-} Лечение экс-премьера Украины Юлии Тимошенко потребует нескольких месяцев, заявил глава правления немецкой клиники Шарите Карл Макс Айнхойпл.

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"Я считаю, что лечение потребует нескольких месяцев, поскольку ее болезнь длится боле полугода" - сказал он журналистам в харьковском аэропорту в пятницу, передаёт Интерфакс – Украина.

Как ранее писал Главред, адвокат экс-премьера Сергей Власенко 11 апреля сообщил, что позиция Тимошенко относительно ее лечения остается неизменной.

«Во-первых, лечение должно происходить по протоколу, определенному немецкими врачами, которые отметили, что Тимошенко требует немедленного многопрофильного лечения в стационаре специализированной больницы вне пенитенциарной службы», – отметил он. – Поскольку больница «Укрзализныци» не является специализированным учреждением, мы обратились к немецким врачам с просьбой дать заключение, сможет ли эта больница обеспечить выполнение всех рекомендаций немецких врачей. Окончательное решение будет принято Юлией Владимировной после заключения международных врачей.

«Во-вторых, Тимошенко настаивает на том, чтобы ее лечили независимые врачи. К чиновникам в белых халатах, которые выполняли рекомендации Банковой и полгода вводили в заблуждение общественность относительно состояния здоровья Тимошенко, нет доверия», – заявил защитник.

Власенко напомнил, что после обследования Тимошенко немецкими врачами чиновники Минздрава вынуждены были признать, что экс-премьер требует немедленного лечения в стационаре.

Защитник также выразил удивление, что заявления по лечению делает ГПУ, а не пенитенциарная служба или Министерство здравоохранения.

фото: mediaport.ua

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