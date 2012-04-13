В Украине упрощен выход из политических партий

{1-} Президент Украины Виктор Янукович подписал изменения в закон «О политических партиях в Украине», которые касаются прекращения членства в партии.

Об этом сообщила советник Президента Марина Ставнийчук, передает «Интерфакс-Украина».

«Особенность этого закона, который сегодня подписан Президентом Украины, в том, что демократизируется процедура, в частности, право граждан прекращать членство в политических партиях и приостанавливать это членство. Только ранее это происходило не только по личной воле гражданина, а еще за счет воли руководящего органа политической партии», - заявила она.

По словам Ставнийчук, в соответствии с данным законом, решение о том быть или не быть в составе политической партии, принадлежит исключительно самому гражданину Украины.

Напомним, Верховная Рада 22-го марта 277 голосами приняла закон о внесении изменений в закон «О политических партиях».

Закон устанавливает, что гражданин Украины имеет право в любое время остановить или прекратить членство в партии, подав заявление.

С этого же дня прекращается и пребывание гражданина на любых выборных должностях в партии.

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