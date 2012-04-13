Больных туберкулезом будут госпитализировать принудительно

{1-} Президент Украины Виктор Янукович подписал изменения в закон «О борьбе с заболеванием туберкулезом».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, 22 марта Верховная Рада приняла закон о принудительной госпитализации больных туберкулезом.

Закон предусматривает привлечение к выявлению больных туберкулезом медицинских работников всех медицинских учреждений независимо от форм собственности.

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Расширен контингент лиц, которые подлежат профилактическим медицинским осмотрам, и распространено требование относительно проведения таких осмотров детям в возрасте до 18 лет.

Также законом введено обязательная регистрация больных туберкулезом, а также определена процедура обязательной изоляции таких больных по решению суда.

Кроме того, введена норма о запрете посещения учебных заведений лицам, у которых обнаружена активная форма туберкулеза, и об организации обучения таких лиц в специальном порядке, установленном центральным органом исполнительной власти в сфере образования.

фото: med-apte4ka.ru

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