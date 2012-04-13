Прокуратура занялась аварией вертолёта министра обороны

{1-} Военная прокуратура Западного региона Украины начала проверку причин и обстоятельств аварийной ситуации, произошедшей с вертолетом Ми-8, на борту которого находился министр обороны Украины Дмитрий Саламатин.
Об этом сообщил источник, приближенный к Министерству обороны, передает УНИАН.
Ранее Главред писал, что вертолет Ми-8 с министром обороны Украины Дмитрием Саламатиным на борту осуществил аварийную посадку в Житомирской области из-за неисправности в топливной системе.
Инцидент произошел вечером 12 апреля во время возвращения главы оборонного ведомства из Ровенской области.
В пресс-службе Министерства обороны Украины эту информацию подтвердили и уточнили, что вынужденную посадку вертолет осуществил вблизи населенного пункта Симоны. Это произошло из-за проблем, которые возникли во время полета в топливной системе.
По информации пресс-службы, в самолете находился Саламатин и представители руководства оборонного ведомства, которые возвращались из Ровенского гарнизона, где они находились с инспекционной поездкой в частях 13-го армейского корпуса.
В Минобороны добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.
фото: segodnya.ua
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