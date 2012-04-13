В Монголии арестован экс-президент: телохранители отбили его у спецназа

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В Монголии по обвинению в коррупции арестован бывший президент страны Намбарын Энхбаяр, ныне лидер одной из политических партий. В чем конкретно обвиняют бывшего главу государства, пока неизвестно. Сообщается, что при задержании Энхбаяра произошла перестрелка: охрана экс-президента не пожелала мирно отдать его бойцам спецназа. После ареста бывшего главы государства политическая ситуация в Монголии резко обострилась, отмечает информагентство.
Намбарын Энхбаяр, который является сейчас лидером Монгольской народно-революционной партии (МНРП), был избран президентом страны в 2005 году. На этом посту он находился до 2009 года. После победы на выборах президентом Монголии в 2009 году стал кандидатом от Демократической партии Цахиагийн Элбэгдорж, передает ИТАР-ТАСС
По имеющимся данным, арестовать Энхбаяра попытались еще накануне вечером. Группа захвата, куда входили сотрудники полиции и Независимой службы Монголии по борьбе с коррупцией, остановила автомобиль экс-президента. Охрана, однако, сумела отбить политика, и тот укрылся в здании.
К дому начали подтягиваться сторонники МНРП, вставшие на защиту своего лидера. После проведения жесткой силовой операции по штурму здания силовикам удалось прорвать кольцо его защитников и произвести арест. Сообщается, что со стороны силовых структур звучала угроза применения оружия. Источник утверждает, что стрельба действительно велась.
фото: veved.ru, wn.com
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