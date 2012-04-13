СМИ поймали Богословскую на лжи

Нардеп Инна Богословская ввела в заблуждение журналистов в Брюсселе, утверждая, что прибыла к ним с официальной командировкой от Верховной Рады.

Такой вывод можно сделать из ответа Аппарата Верховной Рады.

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Как известно, во вторник Богословская обнародовала на пресс-конференции в бельгийской столице выводы следственной комиссии парламента относительно состава преступления в действиях Тимошенко.

На вопрос брюссельских журналистов она заявила, что находится там «согласно официальной командировке украинского парламента в исполнение постановления Верховной Рады...», - пишет Украинская правда.

По данным СМИ, в Аппарате Верховной Рады относительно поездки Богословской на запрос на основании закона «О доступе к публичной информации» заявили: «Информируем, что в Раде не оформлялось распоряжение спикера ВР о командировке 10 апреля 2012 года И.Г. Богословской в Королевство Бельгия ( г. Брюссель)», - говорится в ответе руководителя Управления межпарламентских связей аппарата парламента Андрея Корнейчука.

При этом, хотя 10 апреля, во вторник Богословская физически находилась в Брюсселе, ее карточка неоднократно голосовала в Киеве за вопросы повестки дня. Иногда ее голос был решающим.

видео: youtube.com

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