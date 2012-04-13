Немецкие врачи снова заявили, что готовы лечить Тимошенко за границей

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Председатель правления клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпл посетит Юлию Тимошенко в Качановской колонии.

Об этом он сообщил журналистам в Харькове, передает УНИАН.

«Мы всегда готовы принять ее для лечения в нашей клинике», - сказал Айнхойпл, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, сегодня немецкие врачи сначала посетят клинику «Укрзализныци», а затем собираются посетить Тимошенко в Качановской колонии, как это оговорено с украинской стороной.

Айнхойпл отметил, что немецких медиков попросили осмотреть больницу «Укрзализныци», дать рекомендации и высказать свою позицию относительно лечения Тимошенко.

Он сказал, что сегодня «мы, конечно, не можем сделать никакого официального заявления. Сначала все будет проанализировано, обобщено и сообщено украинской стороне».

Что касается здоровья Тимошенко, то сообщение об этом может быть сделано только после ее согласия, добавил председатель правления немецкой клиники.

Ранее Главред также сообщал, что глава правления немецкой клиники Шарите Карл Макс Айнхойпл заявил о том, что лечение экс-премьера Украины Юлии Тимошенко потребует нескольких месяцев.

"Я считаю, что лечение потребует нескольких месяцев, поскольку ее болезнь длится боле полугода" - сказал он.

фото: mediaport.ua

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