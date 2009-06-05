ПРиБЮТ теряет электорат

Хотя коалиция Партии регионов и БЮТ пока не создана и процесс несколько затормозился, общество уже имело возможность поближе познакомиться с основополагающими принципами создания «широкой коалиции». В разработанном Партией регионов и БЮТ проекте конституционных изменений четко записано, что президент Украины должен избираться в Верховной Раде, а парламентские выборы и выборы органов местного самоуправления переносятся на 2014 год. И это уже не слухи, а строки конкретного документа.



Истоки этих конституционных новаций понятны. Выборы президента в парламенте, которые согласно проекту коалиционной Конституции должны состояться уже 27 сентября 2009 года, должны позволить занять пост главы государства Виктору Януковичу. В то же время Юлия Тимошенко сохраняет свой пост премьер-министра и страна начинает жить в условиях некоего парламентского дуумвирата Партии регионов и БЮТ.



Понятно, что союз двух некогда непримиримых политических противников вызовет негативную реакцию сторонников обеих политических сил. А посему, чтобы не потерпеть на парламентских выборах 2012 года поражения, ПР и БЮТ прописали в своей Конституции, что следующие очередные парламентские выборы и выборы органов местного самоуправления состоятся в последнее воскресенье восьмого месяца пятого года полномочий избранного согласно этой Конституции президента, то есть 29 июня 2014 года.



Подобные старания крупнейших парламентских фракций ясны, поскольку избежать политической ответственности за создания «ширки» для них жизненно важное дело. По утверждению украинских социологов, образование широкой коалиции неоднозначно воспринимается в обществе. Хотя однозначного осуждения этого шага в обществе нет, и мнения распределяются приблизительно пополам, однако электоральные потери и у БЮТ, и у Партии регионов будут, причем у «бело-сердечных» они могут быть просто катастрофическими.



Более того, население совершенно негативно относится к идее отобрать у народа право избирать себе президента. По данным социологов, почти 84% украинцев отдавать это право не хотят. Также население негативно воспринимает возможность пролонгации депутатами своих полномочий еще на два года. А это еще одна причина не простить все эти вещи союзу ПР и БЮТ. Возможно, даже вопреки тотальному разочарованию народа в политиках, дело дойдет и до уличных протестов.



«Главред» узнал мнение влиятельных украинских социологов из фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова по поводу реакции населения на возможное создание коалиции БЮТ и Партии регионов и последующих протестных действий.





Ирина Бекешкина, научный руководитель Фонда «Демократические инициативы»:



{1-} Вопрос отношения граждан Украины к возможному введению выборов президента в парламенте часто задавали людям в последние годы. Мы же помним, что эта идея постоянно возникает в политикуме. Скажу, что в каждом исследовании свыше 80% высказываются за всенародные выборы президента. Последние наши данные – 84% граждан за прямые выборы главы государства. И только 4%, максимум 5% поддерживают выборы президента в стенах Верховной Рады.



Можно отметить, что за последний год выросло число тех, кто вообще за отмену должности президента. Если ранее таких респондентов почти не было, то теперь за счет сторонников коммунистов почти 7% опрошенных выступают за отмену института президентства.



Когда речь заходит о возможном продлении полномочий нынешней Верховной Рады на два года, то нужно учитывать, что к нынешнему созыву парламента относятся крайне плохо, хуже, чем за все годы существования независимой Украины. Понимаете, в этой ситуации у народа отбирают возможность сказать политикам свое «фе». Может даже человек на выборы и не пошел бы, но у него просто и нагло отнимают возможность избирать и президента, и временно, парламент. А это же была едва ли не единственная возможность у каждого гражданина показать, что он думает о политиках. Как простой человек может положительно оценивать то, что депутаты сели и на два года продлили себе полномочия? Это воспринимается как полный беспредел.



Еще в сентябре мы проводили опрос по поводу отношения к созданию «широкой коалиции» безотносительно к конституционным изменениям. Эта идея тогда была довольно экзотична, многие не определились. Но среди определившихся преобладало позитивное отношение – 44% «за» и 30% «против». Людям политические перипетии уже надоели, и пусть как хотят объединяются, лишь бы работали.



Сейчас некоторые политики уже призывают к протестам против коалиции ПР и БЮТ. У нас было исследование в марте, мы спрашивали о причинах возможного выхода на протесты. Если резко упадет уровень жизни населения и не за что будет жить, то 50% готовы выйти на улицу. Это радикальная причина. Если будут задержки с зарплатой, то 20% выйдет на улицу. А если Верховная Рада решит избирать президента в парламенте, то активно протестовать на улице готовы 4,8%. То есть какие-то протесты будут, на Западной Украине особенно активные. Там есть кому их возглавить, прежде всего это Олег Тягныбок. Он может на этом поиграть и заработать авторитет. Но протесты будут локальными. Для того чтобы люди вышли на улицу, они должны выйти за кем-то очень авторитетный. Вовсе не уверена, что Яценюк может вывести людей. У него на местах пока нет структур, он их только создает.



В случае создания «широкой коалиции» Януковича и Тимошенко ждут серьезные электоральные потери. Но негатив для БЮТ будет значительно более существенный. Во-первых, у Януковича нет электоральных конкурентов. Коммунисты там уже все что можно подобрали.

Богословская может там попытаться что-то сделать. Если раньше я бы назвала ее шансы нулевыми, то теперь при условии нахождения денег на раскрутку, она на Востоке что-то может взять, но немного.



А у Тимошенко на ее электоральных полях конкурентом является тот же Янукович, Тягныбок, Яценюк, Гриценко. «Наша Украина» там может подняться. То есть там будет кому подобрать БЮТовские проценты. Однако говорить, насколько именно упадут рейтинги, рано. К примеру, Юлия Тимошенко пока ведь не объясняла народу причины своих поступков. А мы знаем, как она может красиво рассказывать о своих действиях народу.



Андрей Быченко, директор социологической службы Центра Разумкова:



{2-} Тему возможного избрания президента в парламенте мы исследуем с 2000 года. По данным исследований конца 2008 года, большинство людей, свыше 60% опрошенных, высказывались против таких конституционных изменений. Более того, из ответов на разные вопросы можно сделать вывод, что граждане поддерживают те изменения, которые дают им больше возможностей влиять на политиков, – как то выборность губернаторов. Все, что касается отмены каких-то выборов и отбора права голоса, население воспринимает крайне негативно. Уменьшение влияния на власть украинцы не поддержат.



Однозначно, что народ не воспримет мораторий на выборы в парламент и органы местного самоуправления до 2014 года. Есть опыт Социалистической партии Украины, которая, совершив определенные действия и получив власть, потеряла свой электорат. Для БЮТ коалиция с Партией регионов будет иметь такие же последствия. Если бы выборы в парламент состоялись после провозглашения «широкой коалиции», то 3% они набрали бы, но их результат был бы в несколько раз меньше показателя 2007 года. Это основная причина желания перенести выборы.



Виктор Янукович в электоральном поле либо не потеряет вообще, либо потеряет очень мало. Для Партии регионов создание этой коалиции самый простой способ стать властью. Это будет нормально воспринято их электоратом.



Что касается создания широкой коалиции, то мы в последний раз спрашивали об этом в сентябре 2008 года. Я знаю и свежие данные по этому поводу, но цифры там одинаковые. Около 30% населения поддерживает образование «широкой коалиции», а свыше 50% «против». Коллеги могут называть и другие данные, но это уже зависит от вопроса, кто входит в «ширку». В нашем варианте это были БЮТ и ПР, у коллег могла быть и более широкая коалиция.



В начале года мы констатировали серьезный рост протестных настроений. Это связано с экономическими факторами. На мой взгляд, ситуация не взорвалась потому, что в общественном «паровом котле» пар выходил в клапан выборов президента. То есть очень многие граждане свои надежды на улучшение ситуации связывали с будущими выборами. Протестные настроения не выливались в агрессию потому, что люди видели возможность изменения ситуации. Если выборы президента перенесут в парламент, а парламентские выборы отложат, то это приведет к росту агрессии у граждан. Ведь экономические факторы протеста не исчезнут, и при отсутствии испускания пара путем выборов можно ожидать очень взрывоопасной ситуации осенью.