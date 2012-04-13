В столице Египта проходит многотысячная акция исламистов

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В Египте на каирской площади Тахрир тысячи египтян протестуют против решения экс-соратника Хосни Мубарака, бывшего главы разведки Омара Сулеймана, баллотироваться в президенты.

Митинг был инициирован движением «Мусульманское братство». Его главный слоган – «Защитим революцию», сообщает ВВС.

Парламент Египта в четверг одобрил закон, запрещающий высокопоставленным чиновникам из администрации Мубарака баллотироваться в президенты, но правящий Высший военный совет, вероятно, наложит вето на этот закон.

Братья-мусульмане выдвинули запасного кандидата в президенты Египта

Бывший президент Египта Хосни Мубарак покинул пост в феврале 2011 года после массовых народных волнений.

Как ранее писал Главред, движение «Братьев-мусульман» объявило о выдвижении «запасного» кандидата, который примет участие в президентских выборах в случае снятия избирательной комиссией нынешней кандидатуры от этой политической силы Хайрата аш-Шатыра.



Новым кандидатом стал Мухаммед Мурси – глава «Партии свободы и справедливости», представляющей «Братьев-мусульман» и получившей значительное большинство в парламенте, сообщает на египетская газета «Аль-Ахрам».



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Кандидатура аш-Шатыра вызывает сомнения, поскольку, по египетскому законодательству, граждане с тюремным прошлым не могут участвовать в выборах. Ранее аш-Шатыру удалось добиться амнистии как политическому заключенному при свергнутом режиме, однако есть опасения, что ЦИК не пропустит его кандидатуру.



Ранее в регистрации уже было отказано кандидату от консервативной салафитской партии «Гамаа аль-исламийя» Хазему Салаху Абу Исмаилу. Его сняли с гонки из-за того, что его мать имеет американский паспорт и несколько раз въезжала по нему в Египет. Партия объявила о выдвижении нового кандидата – Сафвата Хегази.

фото: gate.ahram.org.eg

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